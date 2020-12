Bacoli, il Parco della Quarantena chiuso dall’inizio degli anni ‘90 torna ad essere fruibile a tutti

Quella che vedete è la porta d’ingresso al Parco della Quarantena, il polmone verde di Bacoli. Era chiusa da inizio anni ‘90. Ostruita da sterpaglie e rifiuti. Oggi torna ad essere libera. Aperta, fruibile a tutti. È in via Spiagge Romane, a Cuma, e ci permetterà di continuare, per oltre un chilometro, il percorso naturalistico della pista ciclabile del lago Fusaro. Per atleti, famiglie, bambini. Guardate le foto. È un luogo incantato, tra lecci secolari e tanta natura. Dalla Casina Vanvitelliana alla foce borbonica, a piedi o in bici. Vogliamo restituire alla città i beni comuni negati dal degrado, dall’abbandono, dalla speculazione. C’è ancora tantissimo da fare. Insieme, lo faremo meglio. Un passo alla volta.

Così, il sindaco di Bacoli Josi Gerado Della Ragione.