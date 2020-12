Nola: bici rubate in vendita on line. Un uomo denunciato per ricettazione

129 Visite

Lo scorso 28 novembre presso il Commissariato di Nola una persona ha denunciato il furto della sua mountain bike ed ha segnalato di aver visto un annuncio di vendita della stessa bici su un noto sito di compravendita on-line.

Ieri pomeriggio gli agenti sono risaliti all’uomo che l’aveva posta in vendita e, giunti presso la sua abitazione, hanno trovato, occultata nel garage, la bicicletta della vittima e altre due mountain bike con svariati accessori del valore di circa 10000 euro delle quali l’uomo, un 33enne di Avella, non ha saputo giustificare la provenienza; per tale motivo lo hanno denunciato per ricettazione, mentre la bicicletta è stata restituita al proprietario.













