Miano: sorpresi in una sala scommesse aperta. Sanzioni per gli avventori e il titolare

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Lazio dove hanno verificato che una sala scommesse era in attività e che, al suo interno, c’erano alcune persone intente a guardare un incontro di calcio in tv.

I poliziotti hanno sanzionato il gestore, un 33enne napoletano, e quattro avventori per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.













