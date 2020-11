Dpcm 3 dicembre, ultime notizie rumors: vietati gli spostamenti tra Regioni a Natale

63 Visite

Mancano pochi giorni alla scadenza dell’attuale Dpcm con le norme per contenere la pandemia da Covid-19 in Italia: il 3 dicembre i cittadini si aspettano un nuovo provvedimento, che stabilirà il perimetro di azione di ognuno di noi nel periodo del Natale. E proprio in vista delle festività, secondo le ultime indiscrezioni, il governo sarebbe ormai orientato a imporre un nuovo divieto di spostamento tra Regioni, comprese quelle in fascia gialla. La norma dovrebbe scattare una settimana prima del Natale, quindi intorno al 18 o al 19 dicembre 2020: la data di inizio definitiva verrà stabilita martedì prossimo durante il confronto tra l’esecutivo e i governatori. Alla fine, dunque, prevale la linea del rigore: nonostante la curva dei contagi sia in leggera discesa, sono ancora troppi i nuovi casi quotidiani – e il loro peso per alcune strutture sanitarie – per riaprire tutto senza alcuna limitazione.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, nelle Regioni gialle continueranno a chiudere alle 18 anche nel mese di dicembre, mentre nelle Regioni in fascia arancione la sospensione delle attività dura l’intera giornata. Verrà imposta la chiusura a Natale e Santo Stefano, mentre per il giorno di Capodanno il governo sta ancora facendo delle valutazioni. Sembra al momento scontata anche la riapertura dei centri commerciali e dei grandi magazzini nel fine settimana per dare respiro all’economia. Nuove norme in arrivo anche per ciò che concerne le case di villeggiatura: si può andare nelle seconde case che si trovano in una Regione in fascia gialla soltanto se si è residenti. In fascia arancione è invece vietato perché non è consentito uscire dal proprio Comune. Potrà dunque muoversi per raggiungere i parenti soltanto chi ha la residenza in quell’abitazione oppure rientra nel proprio domicilio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS