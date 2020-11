Spaccio a Portici: arrestato 56enne dai Carabinieri della Stazione

69 Visite

All’esito di mirati controlli effettuati dai militari della Stazione di portici in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona, ieri pomeriggio un uomo di 56 anni del posto è stato tratto in arresto in flagranza di reato.

In particolare, nonostante le restrizioni imposte dalle recenti normative di contenimento per la diffusione del Covid-19, l’uomo è stato notato dai militari mentre stava cedendo una dose di hashish a un acquirente in cambio di 15 euro. Dopo lo scambio i militari hanno immediatamente bloccato i due ed effettuato delle perquisizioni personali: l’acquirente è stato trovato con in tasca 2 grammi dell’illecita sostanza, mentre l’uomo aveva le banconote in tasca, provento dello scambio.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Napoli quale assuntore di droghe, mentre l’arrestato è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Portici e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa che venga giudicato dal giudice del Tribunale di Napoli, al quale dovrà rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS