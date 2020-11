LADRI DI APPARTAMENTO E FURTO DI ENERGIA ELETTRICA: GLI ARRESTI E LE DENUNCE DELLA POLIZIA

Arenaccia: si introduce in un palazzo per rubare. Arrestato. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Matteo Andrea Acquaviva per un furto in uno stabile.

I poliziotti, una volta entrati nell’edificio, hanno notato che la porta di un terraneo presentava segni di effrazione e all’interno hanno sorpreso un uomo con diversi attrezzi atti allo scasso, che aveva già forzato quattro porte di altrettante cantine dello stabile.

Gli agenti hanno bloccato l’uomo, Diego Verde, 34enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Quartieri Spagnoli: due persone denunciate per furto di energia elettrica e una per ricettazione. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno effettuato un controllo presso due edifici tra via Nuova Santa Maria Ognibene e vicoletto I° Politi in cui hanno accertato che i contatori di tre abitazioni erano stati allacciati abusivamente alla rete pubblica ed hanno denunciato una 49enne senegalese e un 75enne napoletano con precedenti di polizia per furto di energia elettrica.

I poliziotti, inoltre, hanno controllato un terraneo di via Nuova Santa Maria Ognibene in cui hanno rinvenuto circa 150 pezzi tra parti meccaniche e scocche di motoveicoli e hanno denunciato un 43enne napoletano per ricettazione sottoponendo a sequestro la merce ed il locale.