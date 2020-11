Marano, Potere al Popolo: “Inviata PEC al Comune per aiutare le famiglie per la DAD”

229 Visite

L’ISTRUZIONE E’ UN DIRITTO: VALE ANCHE PER LA DAD!

Con la sospensione delle lezioni in presenza, l’accesso all’istruzione attraverso la didattica a distanza non viene garantito a tutti.

Abbiamo per questo protocollato una richiesta al Comune di Marano per chiedere che vengano distribuiti gratuitamente in comodato d’uso device e schede prepagate per la connessione internet alle famiglie che vivono in uno stato di disagio.

Il perdurare della pandemia, ha creato innumerevoli disparità tra gli studenti e le studentesse, tra chi facilmente può disporre di un tablet e di una connessione internet veloce e chi invece ha difficoltà ad accedere alla DAD, pensiamo alle famiglie con più figli che devono dividersi tra loro gli strumenti a disposizione per seguire una lezione o chi vive situazioni di difficoltà e non può acquistare un tablet o una scheda per la connessione.

Crediamo però che le istituzioni non possono restare indifferenti e devono farsi carico dei problemi che vivono quotidianamente gli studenti e le studentesse di questa città!

