Guasto alla condotta idrica, per Marano e Mugnano disagi fino alla tarda serata

408 Visite

Le novità non sono positive. Il disservizio idrico, originato dall’ennesimo guasto (conseguenza di una voragine) sulla condotta idrica di Chiaiano, si protrarrà almeno fino a stasera. “Le ultime notizie – spiegano dal Comune di Marano – non sono positive: l’acqua mancherà almeno fino a stasera, ma non è affatto scontato che i tecnici riescano a risolvere il disservizio entro l’orario indicato”. I disservizi sono segnalati sia a Marano (zona centro) che a Mugnano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS