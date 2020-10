Marano, una strada per Franco Della Corte: il Consiglio comunale dice sì. Ora l’iter passerà al vaglio della prefettura

324 Visite

In consiglio comunale votata all’unanimità la mozione che impegna l’amministrazione cittadina ad intitolare una strada della città a Franco Della Corte, il vigilantes ucciso barbaramente due anni fa all’esterno della stazione metro di Piscinola. Ora sarà compito degli uffici comunali seguire l’iter in prefettura e spingere affinché possano accorciarsi i tempi. La legge, infatti, prevede che per le intitolazioni di strade pubbliche debbano passare almeno dieci anni dalla morte della persona indicata.













