Conte, la conferenza sul nuovo dpcm anti Covid: “I sindaci possono chiudere le piazze. Didattica in presenza”

Ecco le disposizioni del Presidente Conte durante la conferenza stampa tenutasi alle ore 21:30:”Bar, Pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentiti dalle ore cinque del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli, se il consumo non è previsto ai tavoli, allora è permessa la somministrazione solo fino alle ore 18:00, invece le consegne a domicilio sono consentite senza vincolo di orario, l’asporto è consentito sino a mezzanotte. Nei ristoranti si potrà stare per un massimo di sei persone per tavolo singolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere all’esterno dei locali il numero massimo di persone ammesse nei locali in base ai protocolli di sicurezza. Nessuna limitazione di orari, invece è prevista per i servizi di ristorazione, negli ospedali, negli aeroporti, lungo le autostrade. Nelle sale gioco, scommesse, bingo, l’apertura sarà limitata sino alle ore ventuno. Le attività scolastiche continueranno in presenza. Per le scuole secondarie di secondo grado, cioè licei, istituti tecnici e professionali verranno favorite modalità ancora più flessibili di organizzazione dell’attività didattica con ingresso degli alunni a partire dalle ore nove e se possibile anche con turni pomeridiani. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare, competizioni dell’attività sportiva dilettantistica di base. Saranno però consentite attività in forma individuale e rimarrà consentita come già adesso l’attività sportiva a livello professionistico afferente alle varie federazioni. Vietate sagre, fiere locali, mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sono sospese tutte le attività convegnistiche, quelle congressuali, salvo che si svolgano con modalità a distanza. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni è previsto che tutte le riunioni si svolgano a modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni. Incrementeremo anche le modalità per fare ricorso allo smart warking. Per quanto riguarda le palestre, c’è stata un inteso dialogo anche col comitato tecnico scientifico . Abbiamo notizie vaghe e contrastanti, daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e verificarne il rispetto. Se questo avverrà non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre, altrimenti la settimana prossima lo preannuncio, saremmo costretti a sospender anche l’attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. La strategia che stiamo attuando non può essere la stessa di quella adottata in primavera. I sindaci dispongono zone rosse se rischio assembramento. I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni”.













