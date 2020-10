Covid Bacoli, il sindaco: “Negativi i primi esiti dei tamponi agli alunni della scuola “Paolo di Tarso”. Oggi tre positivi in città”

157 Visite

Stanno arrivando i primi risultati dei tamponi effettuati agli alunni della classe I E dell’istituto Paolo di Tarso, in Bacoli. Sono negativi al coronavirus. Ricordo loro che, prima di uscire dall’isolamento domiciliare, bisogna contattare il proprio medico di base. Il Dipartimento di Epidemiologia dell’Asl mi ha inoltre comunicato che tre cittadini bacolesi sono risultati positivi al coronavirus. Alcuni sono legati a casi positivi che si stanno negativizzando. Sono asintomatici ed in quarantena. È stato avviato il link epidemiologico per tracciare i contatti avuti da questi ultimi ed effettuare nuovi tamponi. In città i casi attualmente positivi sono quindi 19. Sul totale, 17 sono a casa senza sintomi. E 2 sono ricoverati. Nessuno è in terapia intensiva. Continuerò ad aggiornarvi sull’evoluzione di questa nuova fase della pandemia. Con particolare attenzione sulle scuole. Invito tutti ad assumere atteggiamenti volti alla massima prudenza. Mascherina e distanziamento, evitando i luoghi affollati. Dobbiamo restare uniti, avanzare come una squadra. Comprendo appieno le paure di tutti. Innanzitutto da padre, da figlio, da nipote, da cittadino. E poi da sindaco. Sono e resterò sempre al vostro fianco. E per chi ne avesse necessità può contattarmi al mio numero personale, che posto nuovamente a beneficio di chi non lo avesse: 3398766104. Forza.













