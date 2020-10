Marano, le indagini e il probabile scioglimento del municipio. Appello al Pd: affondate Visconti sul bilancio

274 Visite

E ora tocca al Pd decidere. Il Comune si avvia inesorabilmente verso uno scioglimento, l’ennesimo scioglimento per camorra. I democratici, che nei mesi scorsi si erano divisi sul sostegno al sindaco Visconti, ora potrebbero riscattarsi (ammesso che abbiano ancora a cuore le sorti della città e del municipio) mandando a casa uno dei peggiori sindaci d’Italia, per l’appunto Rodolfo Visconti. Il Comune è allo sbando sotto tutti i punti di vista (uffici comunali, fondi extracomunali, abusi edilizi e commerciali e quant’altro) e ora si è aggiunta la tegola dell’arrivo di una commissione d’accesso agli atti inviata dalla prefettura, che dovrà stabilire se vi sono o vi sono stati condizionamenti mafiosi.

Il Pd, insomma, potrebbe scuotersi dall’apatia e dare un segnale, magari non votando il bilancio la cui discussione è in programma a fine mese. Lo faranno? Difficile che si convincano tutti i consiglieri: tutti sanno che Pasquale Coppola è un fedelissimo del primo cittadino e che, pur criticandolo su alcuni aspetti, mai lo manderebbe a casa, perché mandarlo a casa significherebbe ammettere di aver fallito. Ed è difficile che consiglieri del “calibro” di Nastro e Acconciagioco comprendano un discorso del genere. Le sorti della città e del Comune, infatti, interessano a ben pochi. Da convincere poi anche Domenico Paragliola, che voleva spegnere Visconti un anno fa ma poi (come sempre) si è ritirato in buon ordine.

Toccherà a quei pochi che hanno ancora un po’ di sale in zucca nel Pd tentare di convincere i recalcitranti. Il Comune sarà sciolto ugualmente? Al 90 per cento sì, ma vale la pena tentare di mandare a casa il “giuglianese” e la sua truppa di inguardabili consiglieri per giocarsi almeno una carta.













