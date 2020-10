486 Visite

Forte aumento dei contagi nel territorio di Marano. Nella giornata odierna si registrano 21 casi con positività al Covid-19, come segnalato dall’ASL locale. In questo boom di contagi, c’è anche una buona notizia che riguarda sette persone guarite. In totale, attualmente, il numero dei positivi è di 75 cittadini.













