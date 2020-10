Il sindaco di Bacoli fa visita al canile comunale: “Avviare campagna di adozione per i nostri cani randagi”

71 Visite

Questa mattina siamo stati al canile comunale per far visita ai nostri cani randagi. Vogliamo avviare una campagna di adozione, per aiutarli a trovare una famiglia che possa accudirli. Ne sono 29, e sono in buono stato di salute. La bella notizia è che, dallo scorso anno, nessun nuovo cane di Bacoli è entrato in gabbia. Ma siamo riusciti a farli adottare tutti. Ciò ha causato non solo una gioia per i nostri amici a quattro zampe. Ma anche un risparmio per le casse dell’ente. Ringrazio le associazioni, i volontari e i consiglieri impiegati in prima linea. Insieme possiamo fare tantissimo. Un passo alla volta.

Così il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.













