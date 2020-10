Covid, i controlli latitano e ora il governo punta sull’Esercito

307 Visite

I militari dell’operazione “Strade sicure” potranno essere utilizzati per i controlli sul rispetto delle norme anti Covid nei luoghi della movida e nelle città durante la giornata. Lo prevede una circolare del Viminale firmata dal prefetto Bruno Frattasi, capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese. Un provvedimento simile a quello che fu firmato all’inizio dell’epidemia e basta questo a far ben comprendere la preoccupazione del governo di fronte all’impennarsi del numero dei nuovi casi di positivi al virus. Non tutti, però, sono convinti della necessità dell’impiego dell’Esercito.













