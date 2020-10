108 Visite

Apprendiamo da segnalazione che la villa comunale di Napoli è chiusa dal 25 settembre per accertamenti sull’alberatura a causa del maltempo che ha colpito la città per 3 giorni. In molti si domandano: “Per verificare un centinaio di alberi circa 10 giorni non sono bastati?”.













