Musica, il video del brano “Sole d’ ‘a Cuntrora” di Paolo Propoli è online

Dopo il felice esordio con “Addò ce sta ‘o mare”, arriva “Sole d’ ‘a Cuntrora”, un altro brano ricco di suggestioni del cantautore sorrentino Paolo Propoli che anticipa, così, l’uscita del suo primo lavoro “Plancton”. In perfetta sintonia con i primi accenni d’autunno, il pezzo di Propoli sfoglia l’album dei ricordi ed invita alla filosofia del recupero e alla necessità di fermare, come in una fotografia, ciò che conta e che in fondo siamo.

«Perché questo contare le ore e i giorni in modo forsennato e agitato? E perché quella sensazione che oggi il tempo sembra sfuggirci di mano mentre ieri sembrava non passare mai? – si domanda l’autore del brano mentre spiega da dove sia nata la sua ispirazione – La verità è che solo i bambini (e coloro che bambini restano) riescono a vincere il tempo, perché “sono felici… e non lo sanno”.

SOLE D’ ‘A CUNTRORA:

Testo e Musica di Paolo Propoli

Gaemaria Palumbo – Chalumeau

Emiliano Berti – Basso

Riccardo Schmitt – Batteria

Editing e Missaggio audio – Luigi De Maio

Mastering analogico – Domenico De Luca

Riprese video – Rossella Propoli













