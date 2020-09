La voce del cittadino, Marano: “Mascherine all’aperto? I ragazzi fanno orecchie da mercante e nessuno li controlla”

413 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, a Marano, l’ordinanza di oggi a firma di De Luca, sull’obbligo, su tutto il territorio regionale di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, non ha avuto riscontri.

La protezione civile ha girato per le strade con auto per avvertire la cittadinanza e invitarla al rispetto delle regole. Mi chiedo che senso abbia adottare mille precauzioni a scuola se per strada non c’è nessuno che rispetta le normative anti Covid vigenti.”

Grazie,

Nicola













