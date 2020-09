Elezioni Marano, il duo Coppola-Di Marino vuole fare il “botto” con Casillo. Hanno messo in campo di tutto. “Se prendono meno di mille voti sarà un fiasco”

142 Visite

“Con tutto quello che hanno fatto, se non prendono almeno 1000 voti non sono nessuno”. E’ un leitmotiv incalzante, quello che da giorni circola in città in relazione alla campagna elettorale portata avanti dai sostenitori di Mario Casillo, consigliere regionale uscente del Pd, che a Marano conta sul supporto di Pasqualino Coppola, alias ‘o Pasquale ‘o Scafatese, Lorenzo Di Marino, uno dei consiglieri a supporto di Visconti e che lo ha salvato diverse volte, Enzina Carandente, consigliera che quando non era consigliera criticava tutto e tutti sui social, finanche i commissari prefettizi che aveva ereditato uno scioglimento per camorra e mille “fetenzie, Totoriello Perrotta junior, quello divenuto assessore, poi dimessosi dopo le insistenze del partito, il Pd, e rientrato nuovamente in pista (dopo neanche un mese di pantomima) grazia al duo Coppola-Savanelli (padre e figlia). Con loro un manipolo di galoppini.

Casillo, non maranese, a Marano ha anche un comitato elettorale, fatto allestire a due passi dalla residenza Di Marino proprio dal duo Coppola-Di Marino, I due, ormai da oltre un anno e mezzo, fanno coppia fissa nella politica cittadina. Sono in simbiosi, ma non lo dicono ufficialmente: una ne pensano e cento ne fanno.

Si sono messi in testa di esternalizzare i servizi al cimitero; volevano piazzare Discetti all’urbanistica, riuscendoci dopo mesi e mesi di tira e molla con Visconti, salvo poi perdere Discetti dopo appena un mese per improvvise dimissioni. Hanno ancora altre idee in testa, che non vi riferiamo ora.

Il duo Di Marino-Coppola è particolarmente attento a tutte le vicende legate a gare, appalti, varie ed eventuali. In privato spesso si lamentano dell’andamento amministrativo e di come alcuni consiglieri siano troppo disinvolti, ma alla fine, in Consiglio comunale, alzano sempre la mano e sostengono un sindaco scarsissimo da loro (Coppola soprattutto) voluto fortemente solo per far dispetto ad altri.













