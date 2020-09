Di Battista risponde a Travaglio: “I giornali non sono il Vangelo”

119 Visite

Un post al vetriolo per rispondere a un editoriale al vetriolo. A scriverlo è Alessandro Di Battista, “reo”, a detta dei governisti del Movimento 5 Stelle, di picconare negli ultimi tempi troppo, mettendo in pericolo l’alleanza di governo con il Partito Democratico e soprattutto orientando le preferenze alla vigilia del voto non solo per il referendum ma soprattutto per le elezioni Regionali. E per quello che accadrà in Puglia.

«Evidentemente il fatto che mi sia scagliato contro la logica di votare “turandosi il naso” l’ha fatto indispettire», scrive Di Battista su Facebook commentando l’editoriale di Travaglio sul Fatto Quotidiano dal titolo Laricchia & Laricchio. «I giornali non sono il Vangelo», aggiunge.













