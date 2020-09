Marano, interdittive antimafia: il Tar respinge i ricorsi di Carputo e Schiano

655 Visite

Doccia gelata per due aziende di Marano: Anthony super store e ditta Gaetano Schiano, entrambe raggiunte nei mesi scorsi da interdittive antimafia emanate dalla prefettura di Napoli. I giudici del Tar si sono pronunciati sui ricorsi presentati dai legali delle due aziende. Entrambe le richiesta di sospensiva degli atti sono state rigettate dal tribunale amministrativo regionale. La società Anthony super store è a capo del gruppo di supermarket Sigma Carputo, che a Marano ha due sedi, una in via Labriola e l’altra in via Gioberti. La ditta Gaetano Schiano operava invece all’interno degli spazi del mercato ortofrutticolo, chiuso ormai da oltre due anni. Ricorsi cautelari bocciati, dunque. Almeno per ora le attività in questione non potranno riaprire i battenti. Le due aziende, tuttavia, possono ancora sperare nel giudizio di merito (sempre al Tar tra qualche mese) o in un ulteriori ricorso in sede di Consiglio di Stato. Giova ricordare ai non addetti ai lavori che le interdittive antimafia vengono emanate sulla base di accertamenti svolti dalla prefettura con l’ausilio delle forze di polizia. Lo scopo, come avviene per gli scioglimenti dei consigli comunali, è quello di accertare se i titolari di aziende abbiano avuto o abbiano rapporti (soprattutto nell’ambito lavorativo) con esponenti della criminalità organizzata o se a loro carico vi siano indagini o procedimenti giudiziari pendenti, in qualche modo collegati a vicende di carattere criminale,

Le interdittive sono paragonabili agli atti amministrativi posti in essere quando si scioglie un ente pubblico. Ciò non significa che il destinatario dell’informativa sia un malavitoso, bensì che la sua attività potrebbe essere stata o potrebbe essere potenzialmente condizionata da soggetti controindicati. Nel caso di specie, ovvero Carputo e Schiano, i due imprenditori hanno sempre rispedito al mittente ogni addebito.













