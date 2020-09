618 Visite

Alcuni studenti del Segrè di Marano si trasferiranno a Mugnano (per esigenze legate alla mancanza di spazi) nella succursale dello stesso istituto. La conferma arriva dal sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro: “Il nostro liceo – spiega – tra i più invidiati della provincia per i suoi ampi spazi, e’ pronto ad ospitare anche un po’ di ragazzi della sede di Marano, che non ha spazio a sufficienza. Una altra piccola soddisfazione per la nostra città”.