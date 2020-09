107 Visite

“La Regione Campania ha bisogno di lavoro, non di assistenzialismo. E’ diventato di primaria importanza, in Regione Campania, rilanciare le Aziende ed utilizzare le risorse per sostenere imprese, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori e famiglie nella nuova fase di ripresa economica e sociale del Paese”

Così il candidato alle regionali, Pasquale Bove(Italia Viva)













