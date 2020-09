Scuola, Speranza: “11 milioni di mascherine per la scuola”

78 Visite

Rispetto alla precedente informativa “il quadro epidemiologico europeo è significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza nell’informativa al Senato.

“La priorità assoluta è la riapertura delle scuole”. Per questo obiettivo “abbiamo impegnato tutte le nostre energie”. “Tutte le scuole riapriranno nel mese di settembre e riapriranno in sicurezza”, ha affermato Speranza.

L’Italia è “l’unico paese in Europa e nel Mondo che metterà a disposizione 11 milioni di mascherine per studenti e personale scolastico”. Lo ha detto ill ministro della Salute, Roberto Speranza nell’informativa al Senato. Il ministro ha sottolineato che si tratta di mascherine chirurgiche e ha rivolto ringraziamenti al commissario Arcuri. Inoltre ha precisato che “le masherine a scuola sono obbligatorie: si deve tenere nei momenti dinamici” quando ci sono contatti e rischi concreti, mentre “nei momenti statici, si intede il momento in cui lo studente è fermo e ascolta il docente, in quel momento la mascherina può essere abbassata”. La misura sulle mascherine “può essere rivista in casi epidemiologici particolari”.

“Molto a breve saranno pubblicati tutti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. La linea del governo è stata sin dall’inizio una linea di massima trasparenza e stiamo lavorando proprio affinché questi verbali, dove non c’è nulla assolutamente che non possa esser reso noto all’opinione pubblica, possano esser pubblicati”.

“Nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto tra la Commissione Europea e Astrazeneca”, in cui “c’è scritto che le prime dosi, se il vaccino dovesse essere confermato come sicuro, saranno già disponibili entro la fine del 2020”. Lo ha detto, confermando quanto annunciato in passato, il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l’informativa in Senato sulle misure anti-Covid. “Stiamo parlando di un candidato vaccino, quindi c’è bisogno di tutta la prudenza del caso, ma in questo contratto”, ha precisato. Per quanto riguarda il ruolo dell’Italia, è stata proprio “l’alleanza con Francia Germania e Olanda che ha permesso di spingere l’Ue verso una forte accelerazione rispetto alla possibilità di avere un vaccino il prima possibile”.

“Il governo non aveva mai autorizzato la riapertura delle discoteche ma, come noto, dal 16 maggio le Regioni hanno la facoltà di introdurre non solo misure più restrittive, come durante la fase più acuta dell’emergenza, ma anche meno restrittive” di quelle nazionali e “alcune Regioni hanno utilizzato queste facoltà”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa al Senato, tornando sull’ordinanza che prevedeva la sospensione delle attività di ballo e le mascherine tra le 18 e le 6 di mattina.

Si registra un “fortissimo abbassamento dell’età media. Questo è il dato più notevole” per quanto riguarda gli ultimi dati sul coronovarus, e non solo in Italia. Lo ha detto il ministro della Salurte, Roberto Speranza durante l’informativa al Senato appellandosi ai giovani per il rispetto delle regole base. L’età media è di 29 anni.

