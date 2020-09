Elezioni, Vastola: candidato alle regionali nella lista di Fare Democratico – Popolari

53 Visite

Vincenzo Vastola è il candidato alla carica di Consigliere Regionale alle Elezioni del 20/21 Settembre 2020 nella lista di Fare Democratico – Popolari.

Vastola si è sempre distinto per il grande dialogo e la disponibilità con i cittadini, persona conosciuta e stimata in città, ha abbracciato numerose battaglie in qualità di Consigliere Comunale e Sindaco di Poggiomarino. Esperienza interessante ed entusiasmante che le ha dato la possibilità di mettere a disposizione della collettività le sue competenze ed esperienze pluridecennale nella Pubblica Amministrazione, ha cercato sempre di far coincidere passione, impegno e senso civico. La lunga esperienza, l’ha condotto a realizzare progetti complessi e ambiziosi, adottando efficaci strategie con metodo ed energia, portando a termine i vari incarichi. Vincenzo ha sicuramente lasciato un buon segno, i cittadini gli riconoscono rigore morale e capacità amministrative orientate da una visione innovativa della Città, creando un rapporto sinergico e di collaborazione tra le rappresentanze professionali, produttive, industriali ed il Territorio.

La sua è una politica basata sulla concretezza, infatti intende basare la sua azione amministrativa, cercando di agire con maggiore sicurezza per i cittadini.

Come Candidato alle Elezioni Regionali 2020, Vastola si impegna personalmente a farsi portavoce delle istanze, dei bisogni, dei desideri di tutti i cittadini che hanno partecipato con idee e intelligenza alla creazione di un programma comune. Il suo primo obiettivo fino al giorno del voto è ovviamente quello di comunicare al meglio ai cittadini il progetto che intende mettere in pratica una volta eletto, favorendo principalmente la cittadinanza attiva. I tempi sono complessi, e la battaglia quotidiana è quella di far quadrare i conti, sia a livello nazionale che regionale e locale ma soprattutto nelle nostre famiglie.

BIOGRAFIA

Vincenzo Vastola, una lunga carriera politica iniziata nel lontano 1996. Un passato non solo politico ma una storia personale e professionale ben radicata la sua, come confermano i molteplici incarichi svolti. Sposato con Amalia, padre di cinque splendidi figli. Una persona di grande

levatura, commercialista e consulente del lavoro, laureato in magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione Pubbliche. Trentennale esperienza lavorativa in campo amministrativo, svolgendo numerosi incarichi al servizio della comunità per la crescita sociale e umana dei cittadini.

