Lotta al cancro in Regione Campania, Totaro: “La politica del ‘mai più ultimi’ ha funzionato”

Recentemente il governatore Vincenzo De Luca ha diffuso i dati relativi alla lotta contro il cancro che tengono conto degli investimenti per i progetti di ricerca e della realizzazione e trasferimento tecnologico nel campo dell’oncologia.

Una tematica alla quale è particolarmente sensibile il candidato al consiglio regionale Alessandro Totaro, rappresentante di categoria sindacale per la tutela del diritto alla salute, il quale, più di tutti, si adopera per il continuo miglioramento delle attuali condizioni.

“Abbiamo appreso in questi giorni della cifra totale relativa all’investimento per la ricerca contro il cancro – analizza con soddisfazione Totaro -. Sono stati stanziati circa 157 milioni di euro per 43 progetti totali. Oggi la Campania può dire, con un pizzico d’orgoglio, che la politica del ‘Mai più ultimi’ in ambito sanitario ha funzionato e, sono sicuro, questa sfida sarà portata avanti nel miglior modo possibile anche nei prossimi anni sotto ogni punto di vista: medico, scientifico e sanitario”.