Omicidio in famiglia a Soccavo: 88 enne spara ai figli disabili, uno è morto

Omicidio in famiglia a Soccavo. Un padre di 88 anni ha esploso diversi colpi di pistola contro il figlio 47enne, gravemente disabile. Poi ha rivolto l’arma contro il secondo figlio di 52 anni anche lui invalido. Il primo è morto, il secondo lotta tra la vita e la morte in ospedale dopo essere stato colpito al braccio.

L’anziano ha sparato anche alla moglie, una donna di 79 anni, ma non l’ha colpita. Dopo l’omicidio ha chiamato il 118 e la polizia. «Ho ucciso i miei figli ha detto prima di essere arrestato. Agli agenti il pensionato ha detto di aver agito perché disperato per le condizioni della famiglia e per il futuro dei figli.