Marano, lo scandalo cosmico del mancato pagamento degli scrutatori e le panzane dei politici locali

Ha assunto i contorni di una figuraccia cosmica la vicenda dei pagamenti degli scrutatori e presidenti di seggio impegnati alle amministrative del 2018. Ogni mese un annuncio, un via libera da parte di chi (soprattutto qualche consigliere poco esperto di leggi e norme) continua ad illudere la cittadinanza.

L’Osl, organo straordinario di liquidazione, è del tutto indipendente e si muove con poteri autonomi e nemmeno il prefetto – come richiesto da qualcuno – può interferire con il suo operato. L’Osl ha accertato la massa passiva dell’ente al 31 dicembre del 2018; dopodiché, inviati gli atti al ministero competente, è tenuto ad avviare un’interlocuzione con i creditori, quindi anche gli scrutatori, al fine di risparmiare quanto più possibile.

Questo è l’iter sancito dalla legge. La colpa dei mancati pagamenti fu di un funzionario che non avviò l’iter per l’impegno di spesa e dell’allora segretario generale, che in qualità di dirigente dell’area economica non fece pressioni su chi di dovere. Il sindaco Visconti, pur allertato dal nostro portale, se ne lavò le mani facendo trascorrere tempo prezioso. Avrebbe potuto e dovuto sollecitare tutti a fare il proprio dovere, ma non lo fece, forse per ignoranza, forse per paura, forse perché mal consigliato. Scaduto il termine del 31 dicembre 2018, in assenza di atti da parte del Comune, l’Osl ha preso in mano la palla ed è l’Osl ora a gestire con gli strumenti previsti dalla legge.













