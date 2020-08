59 enne di Marano ricoverata per una frattura. Dimessa dopo qualche giorno, la cognata denuncia: “Guardate come l’hanno ridotta”

Dimessa dalla struttura sanitaria giuglianese nei giorni successivi, è stata poi ospitata da alcuni familiari, in particolare dalla cognata Marcella, che ha subito notato alcune anomalie: “L’emergenza Covid – spiega Marcella – impedisce, come è noto, ai familiari di poter seguire da vicino il percorso ospedaliero dei propri cari. Solo quando ho avuto l’opportunità di riprendere Letizia ci siamo accorti di cosa era accaduto. Lividi enormi sulle braccia frutto verosimilmente dei lavaggi cui è stata sottoposta, bruciori fortissimi alla schiena e alle ascelle. Scoprendo i vestiti ho visto e fotografato enormi ematomi, escoriazioni alla gamba e un inizio di piaga da decubito”. La donna, secondo quanto denunciato ai militari di Marano, sarebbe stata lavata una sola volta nei quattro giorni di ricovero. “Nell’atto di dimissioni c’è scritto che deve ritornare a Giugliano il 19 per un controllo. Noi questa volta – sottolinea Marcella – non lasceremo sola Letizia: chiederemo la presenza delle forze dell’ordine, non è possibile che una donna, entrata in ospedale in buone condizioni, venga dimessa in questo stato”.