Immigrazione, la beffa: “I rimpatri? Solo l’1 per cento degli sbarcati”

83 Visite

Nel mese di luglio il governo ha accolto 7.068 migranti e ne ha rimpatriati 80 (tutti tunisini), ossia l’1%, a bordo di costosissimi voli charter. Puntare sui rimpatri per risolvere la piaga della immigrazione clandestina, insomma, è come tentare di prosciugare l’oceano con il secchiello. Ora il presidente del Consiglio dichiara: «Dobbiamo intensificare i rimpatri». E come crede di farlo? Mettendo 10 migranti alla volta a bordo di aerei di Stato? Così facendo se tutto andrà bene riusciremo a rispedire in Africa i migranti giunti soltanto nelle ultime due settimane tra 10 anni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS