Casavatore. Elezioni comunali: Claudio Caturano media tra le varie anime della coalizione

78 Visite

Mancano ormai poco più di due settimane alla presentazione delle liste per le elezioni amministrative che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo, e il quadro politico si è ormai quasi definitivamente delineato. Da un lato, nell’ultima riunione tenutasi tra il gruppo civico dei “12”, quello facente capo a Maglione e il PD, dopo una giornata notevolmente travagliata da incontri all’interno del gruppo civico si erano espresse diverse posizioni, dimostrando un’assoluta confusione circa la volontà di voler portare avanti una strada comune. Pesante l’assenza all’incontro dell’ex Consigliere comunale Pasquale Palmentieri e quella dell’ex vice sindaco Alfredo Pezzella in contrasto con l’ex presidente del consiglio comunale Claudio Caturano, vero mediatore tra le varie anime insieme al Consigliere comunale Raffaele D’anto’ e al Consigliere comunale Vincenzo Buono. I tre anno rappresentato al tavolo politico il gruppo sostenendo la candidatura di Luigi Maglione individuato tra l’altro dal Responsabile Enti Locali dei democrat Pasquale Esposito, quale giusta sintesi del nuovo progetto politico amministrativo. Appena ottenuto l’investitura ufficiale, il Candidato Sindaco Luigi Maglione ha voluto ringraziare tutti i soggetti politici per la fiducia accordata, precisando che questa sarebbe stata la sua ultima candidatura e che avrebbe lavorato sin da subito per creare le condizioni politiche affinché si formasse una nuova classe dirigente a Casavatore. Dopo qualche normale dissapore dettato dal cambio della rotta inizialmente, i partiti e le civiche si sono messi in moto per la composizione delle liste che formeranno la coalizione. Allo stato, a sostegno di Maglione dovrebbero esserci presumibilmente quattro liste. Pare che intanto abbiano ufficialmente lasciato il gruppo dei “12”, l’ex consigliere Moronese, l’ex Consigliera Nadia Silva e l’ex Consigliere comunale Francesco Napolitano intenzionati a quanto pare a creare un terzo polo. Dall’altro lato, ancora non è ufficiale la candidatura dell’ex consigliere comunale Vito Marino che dovrebbe essere sostenuto dall’ex Sindaco Lorenza Orefice, dall’ex Consigliere comunale Marco Capparone, dalla lista dell’ex Consigliere comunale Paolo Spinuso e Giovanni Esposito, e del Consigliere Domenico Fiore. Ancora da decifrare la posizione dei Gennaro Sarnataro e dell’ex Consigliere comunale Francesco Galletta. Ormai, però, i giochi sembrano ormai cosa fatta pena sorprese dell’ultima ora.

Giovanni Buonomi













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS