Ampliamento Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, Totaro: “Opportunità per la nostra Regione”

135 Visite

La presentazione del progetto di ampliamento ed ammodernamento dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del direttore dell’ASL Napoli 2 Nord Antonio d’Amore, continua a raccogliere consensi nel mondo della sanità locale.

Tra le opere più significative già effettuate dal 2016 ad oggi l’introduzione ed installazione di nuove tecnologie oltre che numerosi interventi edilizi migliorativi con reparti realizzati ex novo (urologia, oncologia, medicina d’urgenza, ecc) ed altri rinnovati.

Le azioni di ampliamento future, invece, prevederanno la nascita di interi corpi di fabbrica per il miglioramento dei servizi erogati, l’ammodernamento tecnologico-funzionale mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari-termici, nuovi spazi per l’assistenza con la creazione di un nuovo padiglione capace di ospitare ulteriori 100 posti letto (oltre gli attuali 270) in diversi reparti.

L’avvio del cantiere è previsto entro il mese di Marzo 2021. Valore del finanziamento del Ministero della Salute pari a 12,5 milioni di euro.

“Il presidio ospedaliero puteolano sta diventando sempre di più un riferimento nonché polo attrattore per pazienti provenienti da territori extraregionali oltre che campani – ha spiegato Alessandro Totaro, rappresentante di categoria sindacale per i tavoli tecnici aziendali (ASL, Regione e Ministero della Salute) e candidato alle prossime elezioni regionali -. Il Santa Maria delle Grazie, infatti, per molte specialità è in grado di garantire prestazioni sanitarie paragonabili a quelle offerte dalle grandi strutture ospedaliere di rilievo nazionale. Gli interventi permetteranno un’ulteriore crescita assistenziale, professionale, tecnologica ed organizzativa”.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS