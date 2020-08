145 Visite

Coronavirus, dati ancora in miglioramento. Il bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione Campania riporta quanto segue: 5 casi positivi su 2.919 tamponi (in totale 5.035 contagi su 343.950 tamponi), nessuna vittima (il totale resta fermo a 438) e 14 pazienti guariti (in totale 4.212).













