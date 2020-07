Scuola, Nappi (Lega): “Tra banchi con rotelle e campagna elettorale, Governo e Regione dimenticano studenti”

77 Visite

“Nè il governo nè la Regione Campania hanno indicato i criteri guida per la riapertura delle scuole, prevista tra meno di un mese e mezzo. Se n’è accorto pure Luigi De Magistris che ha ragione quando prospetta il caos. Troppo impegnati a fare bandi per banchi con rotelle che non saranno mai realizzati l’uno, a fare campagna elettorale per rimanere asserragliato a Palazzo Santa Lucia l’altro. Governo e Regione non si curano dei nostri ragazzi al punto che almeno il 15 per cento di loro non avrà un’aula nella quale entrare a inizio anno.” Così in una nota Severino Nappi, Lega Campania.













