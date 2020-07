Napoli-Milan, i tre dubbi di Gattuso

66 Visite

Il coach calabrese guiderà i suoi ragazzi nella sfida in programma domenica sera allo stadio San Paolo contro il Milan allenato da Stefano Pioli. Tranne l’attaccante Fernando Llorente, l’ex allenatore del Palermo avrà tutta la squadra a disposizione. Un match importante soprattutto per i lombardi che sono alla ricerca di un posto in Europa League.

Secondo quanto riporta la redazione sportiva di SKY, per quello che concerne la possibile formazione sono tre i ballottaggi aperti: Ospina-Meret, Maksimovic-Manolas e Callejon-Politano. In difesa Di Lorenzo tornerà titolare a destra, Zielinski e Demme riprenderanno il suo posto in mediana. In avanti Dries Mertens e Lorenzo Insigne saranno confermati. Milik, dopo il deludente ingresso in campo nell’ultima partita contro il Genoa, resterà quindi in panchina, almeno nella fase iniziale del match.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS