Marano, un nuovo ufficio postale per la città. Coppola (Pd): “Mi sto interessando alla questione”

Sulla necessità di spingere Poste Italiane ad aprire un nuovo ufficio postale a Marano interviene anche il consigliere di maggioranza Pasquale Coppola. L’esponente dei dem ci ha contattato poco fa riferendoci che già da tempo si sta muovendo in tal senso: “La città necessita di un nuovo ufficio o di uno più grande rispetto a quello di San Rocco – dice – proprio oggi incontrerò un importante esponente politico regionale, esperto di tali problematiche, che potrebbe sostenerci in questa giusta battaglia. Ho compulsato anche l’assessore all’avvocatura per capire in che modo potremmo mettere a disposizione nostri beni acquisiti al patrimonio dell’ente mediante sequestri o confische. Bisogna tener conto – conclude Coppola – che Poste Italiane è un’azienda privata e tutto ciò che si deve fare va fatto con determinati crismi”.













