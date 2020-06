Chiaiano, Piscinola, Marianella e Pozzuoli: servizio straordinario di controllo del territorio. 11 le persone denunciate, oltre 300 le quelle controllate.

75 Visite

Servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli in città e provincia. Nel mirino Torre Annunziata, Pozzuoli e i quartieri cittadini di Chiaiano, Marianella e Piscinola.

Oltre 300 le persone controllate – 100 gia note alle ff.oo. , 160 i veicoli.

A Torre Annunziata, I Carabinieri della locale compagnia hanno denunciato C.P., 60enne del posto evasa dagli arresti domiciliari, sorpresa mentre si trovava a piedi nei pressi della sua abitazione ed un 22enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un coltello.

Un 50enne già noto ed un 24enne sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana ed hashish e segnalati alla locale Prefettura.

Passati a setaccio in particolar modo le zone del centro storico nei rioni “Provolera”, “Murattiano” e “Quadrilatero delle carceri”.

Rafforzati i controlli anche sulle aree della movida oplontina, dal lungomare Marconi alla via Gino Alfani.

71 le persone controllate, 29 i veicoli, 24 le contravvenzioni al codice della strada elevate e 3 le patenti ritirate.

Nei quartieri di Chiaiano, Marianella e Piscinola, i Carabinieri della Compagnia Vomero insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nas, hanno controllato complessivamente 100 le persone identificate – 32 delle quali già note alle ffoo – e 44 i veicoli.

12 le contravvenzioni al cds per mancata copertura assicurativa, guida senza casco e guida senza patente. 7 i veicoli sequestrati amministrativamente.

3 le persone denunciate: un 22enne, già noto alle ff.oo., per guida senza patente , 2 serbi di anni 28 e 29 poiché trovati in possesso di arnesi da scasso.

I carabinieri hanno controllato anche diverse attività commerciali. Sanzionata una pasticceria per violazioni delle norme sanitarie e sequestrati 133 chili di prodotti dolciari da forno e alimenti vari. Titolare sanzionato per non aver assunto in regola i 5 dipendenti con multe per un totale di 21.500euro.

A Pozzuoli ulteriori importanti risultati. 92 i veicoli e 138 le persone controllate di cui 64 già noti alle ff.oo.

24 le contravvenzioni al cds di cui molte per guida senza patente e guida con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e veicolo sprovvisto di revisione periodica. 12 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo

6 le persone denunciate. Un 30enne di Pozzuoli gia noto alle ff.oo. è stato denunciato poiché sorpreso alla guida del veicolo con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Un 38enne di Giugliano dovrà rispondere della violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale dopo essere stato beccato alla guida.

Un 56enne di Giugliano e un 42enne di Pozzuoli, anche loro già noti, sono stati denunciati per esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo.

P.S.,37enne sottoposto agli arresti domiciliari, denunciato poiché trovato in possesso di 100 pacchetti di TLE di contrabbando pronti per essere venduti. Infine è stato denunciato un 18enne trovato in possesso , durante i controlli dei militari, di un coltello lungo 22 cm di cui la lama 10 cm

6, infine , gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura.













