Marano, via Santa Maria a Pigno: al via i rilievi tecnici propedeutici alla realizzazione della fogna

Partiti i rilievi topografici in via Santa Maria a Pigno, la stradina dissestata a ridosso del cimitero di Vallesana e di una zona nota come comparto C14 del piano regolatore generale. Per quella zona Marano è beneficiaria di un finanziamento del Ministero dell’Interno, con il quale sarà realizzata una fogna e un finanziamento del ministero dell’Ambiente, vecchio di anni ma mai utilizzato (fondi compensazioni ambientali), grazie al quale sarà realizzato un tratto stradale. I rilievi fotografici sono stati affidati al geometra Felice Esposito, fresco di nome anche nella commissione paesaggistica, con affidamento diretto da parte del settore lavori pubblici per una cifra che si aggira sugli 11-12 mila euro.













