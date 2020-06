Beni confiscati a Marano, Visconti replica alle accuse di Caso: “La sua ricostruzione è falsa e diffamatoria”

203 Visite

In relazione al comunicato stampa a firma dell’onorevole Andrea Caso, pubblicato il 23 giugno sul sito l’articolo di Terranostra News del 23 giugno 2020, chiedo venga pubblicata la seguente precisazione:

Posso gridare ad alta voce che l’Amministrazione da me presieduta si impegna ad evitare, in tutti i modi possibili, che la delinquenza, la camorra o l’illegalità possano trovare spazio nell’ambito del Comune di Marano di Napoli.

L’onorevole Caso insinua che vi sia poca chiarezza nei comportamenti della Giunta Visconti in relazione ai beni confiscati. Ciò è totalmente falso: i beni cui fa riferimento il Caso, siti in via Soffritto, sono stati destinati al Comune di Marano, ma non ancora trascritti in quanto la procedura di assegnazione non è stata completata e, pertanto, non vi è stata la consegna materiale e definitiva al Comune. Questo mancato perfezionamento della procedura non è imputabile né all’Agenzia né al Comune di Marano di Napoli essendo gli appartamenti ancora occupati e quindi non utilizzabili.

Per quanto riguarda il bando per l’assegnazione dell’appartamento confiscato, oggetto dell’articolo in contestazione, l’Amministrazione Comunale ha fatto tutto ciò che era nei suoi poteri. La circostanza che sia andato deserto dipende da motivazioni estranee a questa Giunta.

Detta precisazione serve a chiarire le notizie false ed imprecise contenute nella nota stampa e che tendono unicamente a diffamare l’Amministrazione Comunale.

Aggiungo, inoltre, che la lotta alla camorra e alla delinquenza viene fatta con il nostro agire quotidiano e con la trasparenza nei comportamenti. Scrivere false accuse e sollevare sospetti serve solo ad alimentare l’insicurezza nei lettori e a danneggiare le persone che operano per il bene della collettività.

Marano di Napoli, 24 giugno 2020

Sindaco

Rodolfo Visconti













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS