Monteruscello: spacciano droga trasportando piccole dosi con lo scooter. I carabinieri arrestano 2 pusher

I Carabinieri della Stazione di Monteruscello hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio F.C. di anni 34 e M.G. di anni 24, entrambi del posto, già noti alle ff.oo.

I militari, durante un servizio di pattuglia, hanno notato i predetti circolare ad alta velocità con lo scooter nel quartiere ed hanno deciso di controllarli. Da subito i Carabinieri hanno notato lo stato di agitazione dei ragazzi e li hanno perquisiti. Il M.G. è stato trovato in possesso di 3 dosi di marijuana nascosta negli slip e la somma di 130 euro. I controlli sono stati estesi alle rispettive abitazioni .

Fatto ingresso nella casa del 34enne, i militari sono stati attirati da una forte “puzza di marijuana. Setacciato l’appartamento, all’interno di un mobiletto in veranda, è stata trovata una busta con 24 dosi di marijuana mentre all’ingresso, in un comodino, erano nascosti 4 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Arrestati, sono stati tradotti al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.













