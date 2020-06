Napoli-Inter, gli azzurri si giocano la finale di Coppa Italia: le formazioni

187 Visite

I nerazzurri devono ribaltare la sconfitta per 1-0 dell’andata a San Siro, dove risultò decisivo un gol di Fabian Ruiz. In caso di vittoria dell’Inter con lo stesso punteggio, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Ogni squadra ha a disposizione 5 sostituzioni, interrompendo il gioco al massimo in tre occasioni.

Gattuso deve fare a meno degli infortunati Manolas e Lobotka. Dall’altra parte Conte non può contare su D’Ambrosio, Godin e Vecino. Annunciati nelle formazioni titolari gli acquisti di gennaio Demme, Politano (ex di turno), Young ed Eriksen. Chi passa il turno si qualifica per la finale di mercoledì a Roma contro la Juventus, che ieri ha eliminato il Milan pareggiando 0-0 dopo l’1-1 dell’andata a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Arbitro: Rocchi di Firenze.













