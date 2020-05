Il bosco di Capodimonte riapre i battenti domani

112 Visite

Domani, sabato 30 maggio 2020, il Real Bosco di Capodimonte riaprirà in piena sicurezza per i visitatori e per i lavoratori.

“Sono molto soddisfatto del confronto positivo con le parti sociali” afferma il direttore Sylvain Bellenger che dal 2017 ha portato avanti un intenso lavoro di cura e di restauro del Bosco restituendone pezzi sempre più ampi alla città. Lavoro che non si è mai fermato e che prosegue in questo periodo di Coronavirus in cui l’attenzione per la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori è massima da parte della Direzione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS