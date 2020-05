Camorra, clan Polverino: i 16 arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere

1.029 Visite

Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere alle domande del gip i sedici arrestati nell’ambito dell’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Per i 16 appartenenti all’ultima frangia dei Polverino, poi federata al gruppo Orlando, se ne riparlerà verosimilmente in sede di Riesame tra un paio di settimane o giù di lì. Gli indagati devono rispondere a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS