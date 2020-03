Vigili del Fuoco a Giugliano, Micillo (M5S): “Il distaccamento sul territorio finalmente una realtà”

Al vaglio ed in fase di studio due, tre possibili soluzioni per l’ubicazione della struttura.

Una giornata molto importante è stata quella del 5 marzo a Giugliano: è stato sancito il primo passo per la costruzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco sul territorio.

Per l’ubicazione della struttura sono al vaglio ed in fase di studio due, tre possibili soluzioni che devono tenere necessariamente conto delle esigenze di un distaccamento dei caschi rossi.

All’incontro avvenuto presso il Palazzo del Municipio di Giugliano con il Commissario Prefettizio Dott. Cimmino, il Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco Giovanni Nanni, hanno partecipato il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni con delega ai Vigili del Fuoco, l’on. Carlo Sibilia (M5S) e l’on. Salvatore Micillo (M5S), componente della Commissione Ambiente e già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente.

«Primo passaggio quello di Giugliano per un distaccamento dei Vigili del Fuoco in “Terra dei Fuochi” che sancirà maggiore presenza dello Stato e un numero maggiore di Vigili del Fuoco sul territorio significa meno abbruciamenti. Lavoreremo fin da subito affinché la struttura veda la luce prima della scadenza della legislatura». Così il Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni Carlo Sibilia.

«Un sogno che si realizza il distaccamento dei Vigili del Fuoco nel territorio di Giugliano in Campania». Così ha esordito l’on. Salvatore Micillo che ha proseguito: «Il distaccamento sul territorio sarà adesso una realtà che porterà sicuramente e maggiormente la presenza dello Stato sul territorio e sarà un ulteriore tassello da posizionare per la lotta contro i roghi tossici. Da un lato si colpisce costantemente la filiera dei rifiuti illegali messa in piedi da attività abusive, dall’altro si spegneranno i roghi con maggiore velocità».

«Già nel 2016 – prosegue Micillo – quindi nella scorsa legislatura presentai, insieme con altri Parlamentari del Movimento 5 Stelle, una “Interrogazione a risposta immediata” all’allora Ministro degli Interni Minniti. In quella occasione chiesi, vista la vastità del territorio un distaccamento con un numero di circa 30 volontari, ci domandiamo ancora tutti perché non fu fatto allora, avremmo guadagnato tempo prezioso. Oggi l’impegno costante ha sancito un importante risultato non solo per Giugliano ma per tutto il giuglianese: la presenza costante dei Vigili del Fuoco sul territorio». Così ha concluso l’on. Salvatore Micillo, componente della commissione ambiente alla Camera dei Deputati e già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente.