Coronavirus, 107 le vittime. Oggi 28 decessi in Italia

Cresce come un bollettino di guerra il bilancio del Coronavirus in Italia: oggi sono morte altre 28 persone, nuovo record dall’inizio dell’epidemia. C’è il primo morto in Puglia, oltre a 17 nuove vittime in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 3 in Veneto e 2 nelle Marche. Il bilancio complessivo è di 107 vittime accertate. Oggi sono anche guarite 116 persone, portando il numero complessivo dei guariti a 276. Il dato totale delle persone contagiate è di 3.089: nel mondo soltanto Cina e Corea del Sud ne hanno di più, ma negli ultimi giorni in entrambi i Paesi asiatici il numero dei nuovi contagiati è molto più basso rispetto a quelli dell’Italia.













