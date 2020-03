M5S, Ciarambino: “Rinviare concorsi, rischio contagio compromette la partecipazione dei candidati”

162 Visite

Nota della capogruppo regionale al governatore e al sindaco di Napoli: “Vanno tutelate persone con patologie e donne in gravidanza”

“Al cospetto di una situazione emergenziale che preoccupa ogni giorno di più riteniamo necessario il differimento di qualche settimana delle prove concorsuali già calendarizzate nei prossimi giorni. Sarebbe un provvedimento di assoluto buon senso e ci sorprende che non sia stato ancora adottato. La nostra preoccupazione è che il timore di un eventuale rischio contagio possa scoraggiare dalla partecipazione candidati che versano in condizioni di particolare fragilità, che vedrebbero lesa una loro legittima aspettativa. Tra questi, non poche donne in stato di gravidanza, dalle quali stiamo ricevendo diverse segnalazioni in questi giorni e che chiedono, a nostro avviso legittimamente, di rinviare le prove. Senza contare che i partecipanti provengono da ogni parte d’Italia, incluse quelle regioni in cui i contagi sono molto diffusi”. Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

“Per la terza volta in queste settimane abbiamo inviato una nota al governatore De Luca e al sindaco De Magistris, chiedendo uno slittamento delle date di svolgimento delle prove di concorso. In caso di decisione contraria, il minimo che si possa fare è assumere ogni misura necessaria per ridurre contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo la necessaria distanza di sicurezza”.













