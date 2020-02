Marano, dal Ministero arriva il via libera al bilancio

454 Visite

Il Ministero dell’Interno, dopo circa un anno di verifiche, ha approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato proposto dalla giunta Visconti. Ora l’atto tornerà all’amministrazione cittadino e ai revisori contabili del municipio per gli ulteriori adempimenti del caso. Sul fronte del rimpasto e della crisi con il Pd, nessuna novità: Perrotta non si è dimesso né tanto sono stati annunciati o nominati nuovi assessori, primo tra tutti Antonio Discetti in quota lista Visconti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS