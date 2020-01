Antenna 5G, in migliaia alla manifestazione di Quarto

204 Visite

Sono poco meno di duemila i partecipanti alla manifestazione indetta a Quarto per protestare contro l’installazione di un’antenna 5G. Tante le persone radunate in piazza che ancora vogliono far sentire la propria voce e che già da giorni manifestano, anche in consiglio comunale, nonostante il progetto non abbia subito rallentamenti. Il Comune, intanto, continua a sostenere di aver fatto il possibile e che tutto sarà adeguatamente monitorato e controllato dall’Arpac.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS