La consigliera ribelle contro de Magistris: «Basta selfie e annunci”

“Basta proclami, basta selfie, basta campagne elettorali perenni». Le stilettate che piovono sul sindaco e sul suo operato arrivano da una consigliera comunale di maggioranza, Maria Caniglia. Di maggioranza fino a quando non scioglierà le riserve rispetto alle prossime elezioni regionali. La giovane è infatti corteggiata sia dal centrodestra, dove probabilmente si candiderà, che dal centrosinistra. Un preludio di una separazione annunciata. La maggioranza intanto traballa e i numeri sono risicati. In questo contesto si registra anche l’addio a demA di Laura Bismuto, che però continuerà a sostenere dall’esterno la maggioranza.

«Le cose rispetto all’esperienza del 2016 sono cambiate – dice – Si è perso il senso iniziale del programma. Bisognava fare molto di più per le periferie e mettere in campo azioni concrete per dare risposte reali ai territori. Bisogna dare alla città i servizi essenziali e con degli standard dignitosi. Si è fatto soltanto il 10% di quanto avremmo potuto fare tutti insieme».

«Non credo si risolva tutto indicando un colpevole e facendo processi sommari a qualcuno, che sia il sindaco o la giunta. Credo fermamente invece che bisognerebbe smettere di fare proclami, fare selfie ed essere in campagna elettorale perenne. Non siamo influencer, ma rappresentati del popolo e lo dico con rispetto per chi svolge il lavoro di influencer, che almeno non ha la presunzione di voler governare la città, la Regione, il Paese».

«Si parla troppo, sempre e solo di legalità ed etica, ma questi sono i requisiti minimi per fare politica, per candidarsi, da soli però non bastano. All’etica e alla legalità si devono aggiungere le competenze, che poi servono per dare servizi e risposte alla città. Ci vogliono brave persone che però sappiamo amministrare i processi di governo che regolano una città».













