ESCLUSIVA. MARANO-CALVIZZANO, PRIMA I LAVORI ENEL PER POTENZIAMENTO RETE E POI GLI INTERVENTI DEL COMUNE PER LE STRADE. ECCO IL DETTAGLIO

Prende il via da alcune delle principali strade cittadine il piano di interventi che vede una doppia azione tra Enel e il Comune di Marano, nell’ambito del potenziamento della rete elettrica tra Marano e Calvizzano.

Le prime arterie interessate saranno via Baracca, via Tagliamento, corso Mediterraneo, corso Umberto e la zona di San Rocco. Qui interverrà inizialmente Enel con lavori mirati al rafforzamento della rete elettrica, in particolare attraverso scavi e potenziamento infrastrutture. Il potenziamento della cabine interesserà anche e soprattutto il comune di Calvizzano.

Al termine degli interventi sugli impianti, la stessa Enel provvederà al ripristino del manto stradale nelle strade interessate dagli scavi, garantendo così una prima sistemazione delle carreggiate.

Successivamente, sarà il Comune di Marano a entrare in campo con un proprio piano di lavori, che riguarderà altre arterie del territorio. Si tratta di un appalto inizialmente superiore ai 2 milioni di euro, ridotto a circa 1,3 milioni dopo i ribassi d’asta. Le economie consentiranno tuttavia di estendere gli interventi anche ad ulteriori strade.

Il piano comunale è in fase di definizione e rimodulazione, con l’indirizzo dei Commissari straordinari di privilegiare le arterie principali, così da garantire un impatto più ampio sulla viabilità cittadina, e non le stradine dove risiedono alcuni politici locali che avevano fatto fuoche e fiamme per la sistemazione dei loro orticelli elettorali.

L’operazione complessiva si configura quindi come un intervento su doppio livello: da un lato il potenziamento infrastrutturale della rete elettrica, dall’altro il miglioramento progressivo della qualità del manto stradale urbano. Una sinergia che punta a rendere più efficienti i servizi e più sicura la mobilità cittadina.